Россия не даст повторить вариант с минскими договоренностями. Она не допустит заморозки конфликта, чтобы дать возможность Киеву восстановить свои силы. Об этом заявил Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН. Его слова привел ТАСС.

Дипломат выступил на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, которое было посвящено Украине.

«Хочу предупредить, что никакого повторения сценария с минскими договоренностями, никакой заморозки фронта для того, чтобы режим Зеленского мог «зализать раны», не будет», — указал Небензя в своей речи.

Дипломат подчеркнул, что также не будет и вступления Украины в блок НАТО. Все цели, которые поставила перед собой Россия, должны быть достигнуты до завершения украинского конфликта, указал постпред РФ при ООН.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Луценко признал, что ВСУ ежедневно оставляют какие-либо населенные пункты. ВСУ откатываются назад, постепенно сдавая свою территорию. Ситуация, по его мнению, уже стала критической.