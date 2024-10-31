Украинская армия ежедневно теряет контроль над какими-либо населенными пунктами на своей территории. Об этом заявил бывший генеральный прокурор Юрий Луценко. Его слова привели РИА Новости.

По мнению Луценко, части ВСУ постепенно сдают российской армии свою территорию, и власти страны неспособны хоть как-то повлиять на ситуацию.

«Все мы живем под давлением ежедневных сообщений о том, что россияне заняли еще один, еще один и еще один населенный пункт», — указал он.

При этом средства массовой информации говорят о чем угодно, но только не о реальном положении дел. Ситуация на фронте уже стала критической, и недалек тот момент, когда линия обороны просто рассыплется под ударами ВС РФ.

Ранее общественник Рогов сообщил, что главкому ВСУ Сырскому пришлось срочно посетить Запорожье, чтобы предотвратить панику в подразделениях. Его приезд происходил в условиях успешного наступления российской армии, хотя этот визит и позиционировали как рабочий и заранее запланированный.