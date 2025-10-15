Постпред Украины Мельник: Россия блестяще владеет настроениями в ООН
Постпред Украины в ООН Мельник неожиданно похвалил Россию
В ООН россияне демонстрируют "просто блестящий" уровень влияния на формирование настроений. Бывший посол Украины в Германии и постпред Украины в ООН Андрей Мельник высоко оценил действия России в интервью телеканалу «Общественное».
По словам украинского дипломата, Россия поддерживает тесные отношения со странами Глобального Юга, что подтверждается увеличением числа желающих присоединиться к БРИКС. Мельник также отметил, что Западу не удалось изолировать РФ.
«Это один из ярких фактов, которые нам приходится констатировать. У них огромное дипломатическое присутствие, сотни опытных дипломатов. Нужно признать, что россияне здесь на коне», — сказал Мельник.
