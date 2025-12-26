Андрей Мельник, постоянный представитель Украины в ООН, поделился своим возмущением по поводу теплого приема российских дипломатов со стороны словенской делегации на церемонии завершения срока пребывания Словении в Совете Безопасности. Это заявление он сделал в интервью агентству «Укринформ».

Как посетовал Мельник, на мероприятии присутствовали постпред России при организации Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский, которые наслаждались атмосферой и чувствовали себя комфортно.

«Они веселились и чувствовали себя как дома. Я был реально в шоке и сразу же попрощался», — заявил Мельник.

Ранее Мельник неожиданно заговорил на русском языке, который в его стране находится под полным запретом. Он отверг возможность территориальных уступок от Украине России, процитировав фразу из знаменитого советского фильма "Место встречи изменить нельзя".