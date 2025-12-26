Постпред Украины Мельник сбежал с приема в ООН из-за радостных российских дипломатов
Постпред Украины сбежал с приема в ООН из-за веселящихся Небензи и Полянского
Фото: [Викимедиа]
Андрей Мельник, постоянный представитель Украины в ООН, поделился своим возмущением по поводу теплого приема российских дипломатов со стороны словенской делегации на церемонии завершения срока пребывания Словении в Совете Безопасности. Это заявление он сделал в интервью агентству «Укринформ».
Как посетовал Мельник, на мероприятии присутствовали постпред России при организации Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский, которые наслаждались атмосферой и чувствовали себя комфортно.
«Они веселились и чувствовали себя как дома. Я был реально в шоке и сразу же попрощался», — заявил Мельник.
Ранее Мельник неожиданно заговорил на русском языке, который в его стране находится под полным запретом. Он отверг возможность территориальных уступок от Украине России, процитировав фразу из знаменитого советского фильма "Место встречи изменить нельзя".