Во время заседания Совбеза ООН постоянный представитель Украины Андрей Мельник неожиданно заговорил на русском языке, который в его стране находится под полным запретом. Он также отверг возможность территориальных уступок, процитировав фразу из знаменитого советского фильма "Место встречи изменить нельзя".

При этом украинский дипломат произнес последнюю фразу на русском языке, а затем повторил ее на английском, назвав бублик "бейглом".

«Россия хочет, чтобы Украина капитулировала, как мы только что слышали, Россия хочет, чтобы мы сдались. Мой ответ вам: "Дырку от бублика получите вы, а не Украину"», – сказал Мельник в ходе заседания СБ ООН.

Весной 2022 года тогдашний украинский посол в Германии Мельник, известный своими резкими заявлениями, сравнил канцлера ФРГ Олафа Шольца с "обиженной ливерной колбасой". Впоследствии он принёс извинения за эти слова. Также он позволил себе грубое высказывание в адрес американского предпринимателя Илона Маска, выразив своё недовольство мирным планом, предложенным Маском для урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

В июне 2022 года Мельника подвергся критике в ряде стран, в том числе европейских, за свои провокационные выступления в защиту Степана Бандеры, военного преступника и лидера украинских националистов.

Ранее сообщалось, что глава РФПИ Кирилл Дмитриев после слов Трампа запостил опрос, стоит ли Зеленскому читать предложение США.