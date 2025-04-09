Постпредство Китая при ВТО сравнило пошлины США с открытием ящика Пандоры

В Китае заявили о том, что введенные пошлины не станут лекарством для американской экономики, а лишь станут ящиком Пандоры. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на заявление постпредставительства Китая при Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве.

Из этого ящика Пандоры, говорится в заявлении, вырвутся экономические беды: это будет и рост инфляции, и увеличение стоимости жизни, и нарушение цепочек поставок. Фактически, в Пекине сравнивают попытку решить проблему дефицита торгового баланса путем взаимных тарифов с лечением неправильной болезни не тем лекарством.

Также в Пекине отметили, что корень торгового дефицита США лежит в структурных перекосах, в том числе и чрезмерное потребление и доминирование доллара в мировой финансовой системе.

Ранее стало известно, что техника Apple может сильно подорожать после введения пошлин Трампом.