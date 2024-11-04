Пострадавшие от наводнения жители Валенсии забросали короля Испании грязью

В воскресенье, 3 ноября, король Испании Филипп VI с женой Летисией и премьер-министром Педро Санчесом приехали в город Пайпорту в Валенсии, чтобы осмотреть место наводнения.

Монарха и его свиту встретила толпа местных жителей. Они выкрикивали в адрес высокопоставленных гостей оскорбления и бросали в них грязью. Об инциденте сообщает ABC.

«Убийца!», «Убирайтесь из города!», - кричали люди.

Авторы публикации считают, что недовольство жителей вызвало прибытие армейского подразделения, которое приступило к расчистке города от грязи накануне визита короля.

Филипп VI, обратившись к толпе собравшихся, сказал, что он вместе с народом.

Напомним, жертвами наводнения в Испании стали 217 человек, более 200 числятся без вести пропавшими.

Ранее сообщалось о том, что в Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара.