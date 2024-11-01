В Арктике исчез остров Месяцева площадью 53 гектара

На территории российской Арктики с поверхности мирового океана исчез остров Месяцева, который относился к архипелагу Земля Франца-Иосифа. Данные об этом появились на сайте Русского географического общества.

По утверждению ученых, за этим островом пристально наблюдали с 2020 по 2022 год. За ним следила межрегиональная проектная группа РИСКСАТ. Остров периодически снимали с помощью беспилотников. Теперь он исчез.

«Остров окончательно растаял, что требует коррекции навигационных карт», — заявил по этому поводу Алексей Кучейко, кандидат технических наук.

По подсчетам, территория острова составляла 53 гектара. Данный остров образовался в результате таяния льдов, он получился из одноименного полуострова, который входил в состав острова Ева-Лив. Это произошло в 1995 году.

Ранее климатолог Киселев заявил, что на территории России стали происходить практически ежедневно какие-либо чрезвычайные стихийные явления: штормы, ливни, наводнения, ураганы, тайфуны и торнадо. Все это стало следствием глобального потепления.