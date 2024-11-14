Потенциальный госсек США Рубио: мы будем достигать мира с позиции силы

Назначенный новым президентом США Дональдом Трампом на должность государственного секретаря сенатор Марк Рубио в соцсетях отметил, что его приоритетом будет «достижение мира с помощью силы» и защита интересов Америки в первую очередь.

Он подчеркнул, что будет ежедневно трудиться, чтобы осуществить свою внешнеполитическую стратегию на новом посту.

Кроме того, конгрессмен выразил благодарность Трампу за проявленное доверие и высказал надежду, что сможет «получить поддержку своих коллег в Сенате США», который обязан утвердить его кандидатуру.

Ранее сообщалось, что Трамп предложил сенатора Марка Рубио на должность госсекретаря США.