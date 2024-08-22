Потери ВСУ за сутки на курском направлении превысили 300 военных

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки лишились более 300 своих военнослужащих в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ в мессенджере в ежедневной сводке о проведении специальной военной операции (СВО) на Украине.

Отмечается, что за прошедшие сутки на Курском направлении украинская армия лишилась 23 единицы военной техники, в том числе три танка и 20 бронированных машин. Также ВС РФ удалось поразить одно артиллерийское орудие и 15 автомобилей.

Отмечается, что всего с начала боевого столкновения с ВСУ в Курской области украинская армия потеряла более 4,7 тысяч своих солдат.

ВСУ утром 6 августа незаконно вторглись на территории РФ через Курскую область, прикрываясь массированным обстрелом Суджанского района региона. Из приграничья началась эвакуация, а к месту боестолкновения направилось подкрепления ВС РФ.

21 августа заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российским военном удалось остановить продвижение ВСУ в Суджанском районе. По его словам, ВС РФ взяли большую часть приграничной территории под свой контроль.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Межевое в ДНР.