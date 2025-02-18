Потерявшие имущество жители Курской области получат по 65 тыс. рублей

Потерявшие имущество жители Курской области будут получать по 65 тыс. рублей ежемесячно. Такое поручение Министерству финансов России дал президент Владимир Путин, передает ТАСС. Отмечается, что такие меры будут действовать до освобождения территорий региона от ВСУ.

Выплаты коснутся всех категорий граждан, включая пенсионеров, работающих и неработающих жителей, а также детей. Путин подчеркнул, что эти выплаты будут отдельными. Они не являются добавкой к другим социальным пособиям.

«Прошу такие средства из федерального бюджета изыскать и обеспечить необходимые выплаты», — уточнил Путин на совещании с правительством РФ.

Основной задачей этой программы является помощь гражданам в обустройстве нового жилья, проведении ремонта и приобретении необходимого имущества, которое люди потеряли в результате военных действий на территории Курской области.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные взяли под контроль населенный пункт Свердликово в Курской области.