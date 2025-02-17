В ходе наступательных операций подразделения группировки войск «Север» освободили населенный пункт Свердликово, находящийся в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

За последние сутки на курском направлении Вооруженные силы Украины понесли потери, превышающие 300 человек, а также были уничтожены четыре танка, среди которых один Abrams, сообщает военное ведомство.

Ранее сообщалось, что подразделения войсковой группы «Запад» взяли под контроль населенный пункт Фиголевка в Харьковской области.