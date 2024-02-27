Пожалеют через две минуты: чем грозит миру отправка французских войск в зону СВО

Эмманюэль Макрон, президент Франции, заявил о возможности отправки военных НАТО на Украину, чтобы не допустить победы России. По его словам, в альянсе еще ведутся споры на этот счет, но такой исход вероятен.

Мнение Макрона поддержал и премьер-министр Габриэль Атталь, отметив, что страна не может смириться с перспективой триумфа РФ.

Смелые заявления представителей французских властей прокомментировал политолог Сергей Разгуляев.

«Все ближе и ближе мир подходит к глобальной войне. Агрессивная риторика западных управленцев-бандитов, в частности, властей Франции, набирает обороты. По сути, они призывают войти в прямое противостояние с Россией. О мире не говорят ни слова. Такого можно и не ждать, ведь эти персонажи — жалкие пособники фашистов, веками мечтающих об уничтожении России», — подчеркнул собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Западу, считает он, веками не дают покоя ресурсы России. Тем более сейчас: ведь многие страны надеялись, что РФ не выстоит в конфликте, но мы только укрепляем свои позиции. Этот факт очень раздражает Европу и США.

«Если Франция отправит свой контингент на Украину, это станет началом конца Франции как государства. История уже знает пример войны армии Наполеона с Россией. Известно, чем закончилась эта эпопея. Но раньше оккупанта-француза кололи штыками, били саблями, стреляли в него из ружей. А врагам грозит ядерный вихрь. Об отправке своих войск в зону СВО они могут пожалеть уже через две минуты», — напомнил Разгуляев.

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