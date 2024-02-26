«Стукнет в голову влезть в ядерный чемоданчик»: к каким опасным последствиям могут привести конфузы Байдена

Президент США Джо Байден снова опозорился, выступая перед публикой. В этот раз он перепутал Россию и Китай, заявив, что встречался с Си Цзиньпином еще «перед тем, как он стал главой РФ».

В последнее время конфузы случаются с престарелым американским лидером все чаще и чаще, а их разнообразие поражает: политик может путать факты, забывать обо всем на свете и выдумывать нечто, абсолютно не связанное с реальностью. Почему так происходит, нам рассказала терапевт Анастасия Курова.

«Вероятнее всего, у него болезнь Альцгеймера, как неоднократно заявлялось в СМИ. Это прогрессивное нейродегенеративное заболевание, которое приводит к постепенной деградации памяти, мышления, поведения и способности к самообслуживанию. Она является наиболее распространенной формой деменции у пожилых людей», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Болезнь Альцгеймера, продолжила она, обычно начинается после 65 лет, а риск ее развития увеличивается с возрастом.

«Для этой болезни нехарактерны эпизоды ремиссии и обострения, хотя возможны периоды, когда симптомы могут активнее проявляться на фоне стрессов, различных заболеваний. Поэтому нарастающая частота таких случаев может говорить об усугублении проблемы с течением времени», — отметила эксперт.

Политолог Сергей Разгуляев объяснил, чем чревата такая ситуация. По его мнению, совсем скоро Байден может покинуть свой пост.

«Президент Байден находится в тотальной прострации, в своей параллельной атмосфере, он не понимает, где находится, что делает, банально заходит в туалет и забывает, зачем пришел. На самом деле, тема довольно серьезная. Страшно, что человек, имеющий доступ к ядерному арсеналу страны, буквально невменяем. Сегодня он путает Китай и Россию, говорит с давно умершим Миттераном, хамит Путину, а завтра ему стукнет в голову влезть в ядерный чемоданчик», — предупредил политолог.

По мнению нашего собеседника, уже сейчас можно открыто говорить о полной «политической импотенции» нынешнего президента США. На выборах же у него нет шансов — кресло главы государства, считает эксперт, займет Трамп, если Джо не придется покинуть свой пост еще раньше по тем или иным причинам.

«В данный момент можно твердо и громко заявить одно — американцы, отпустите деда на пенсию! Вы ведь видите, что ему плохо», — заключил Разгуляев.

Ранее мы сообщали, могут ли объявить импичмент Байдену.