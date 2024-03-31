Захарова высказалась о позиции властей Парижа относительно российских олимпийцев

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова ответила мэру Парижа Анн Идальго, которая накануне заявила, что российским спортсменам не будут рады в столице Франции. Свое мнение Захарова высказала в соцсетях.

Во время визита в Киев Идальго заявила, что Париж будет настроен против российских и белорусских олимпийцев, а украинских, наоборот, поддержит.

«Как думаете, может, нам подобрать какую-нибудь французскую продукцию, которая широко представлена сейчас в России, и заявить, что «ей будут не рады»? Пока французские товары не маркируются наклейками «нам не рады в Москве», но я знаю, что наших активистов не остановить, если они такое решение примут», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что еще одно подобное заявление со стороны Франции, и французский бизнес, продолжающий работать на территории России, будет брать штурмом мэрию Парижа вслед за фермерами. Захарова подчеркнула, что в РФ представлен большой выбор аналогичных товаров, поэтому у Москвы есть возможность заменить французскую продукцию.

Ранее вице-президент Международного олимпийского комитета (МОК) Джон Коутс заявил, что на предстоящей летней Олимпиаде смогут выступить не более 40 спортсменов из России. При этом, напомнил Коутс, россияне и белорусы не смогут выступить в командных турнирах.

Олимпийские игры-2024 в Париже начнутся 26 июля. Они продлятся до 11 августа.

После начала специальной военной операции РФ на Украине российских спортсменов отстранили от участия в международных турнирах. Представителям Белоруссии также запретили выступать на международном уровне из-за политической позиции Минска. Республика является Союзным государством России.