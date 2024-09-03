Трамп заявил, что придумал «очень точный план» по Украине и России

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что у него есть идея, как помирить Россию и Украину. Об этом он заявил в интервью на подкасте журналиста Лекса Фридмана.

Дональд Трамп заявил об имеющемся плане, который решит украинский кризис и посадит стороны за стол переговоры. Однако на уточняющие вопросы Фридмана бывший президент загадочно отмолчался, добавив, что своих идей раскрывать пока не собирается.

«У меня есть очень точный план, как остановить Украину и Россию. И у меня есть определенная идея, может быть, не план, но идея по Китаю... Но я не могу раскрыть вам эти планы, потому что если я раскрою вам эти планы, я не смогу их использовать, они станут безуспешными. Ведь часть этого заключается в неожиданности, верно?» - ответил республиканец.

Отметим, что бывший глава Америки ранее отмечал, что мог бы и раньше остановить Россию и Украину, уберечь страны от конфликта. По словам республиканца, Джо Байден поспособствовал обострению отношения государств, причем речь не только про РФ и Украину. Трамп подчеркивал, что якобы повлияет на обстановку всего за 24 часа, если ему снова передадут управление страной. В Кремле лишь посмеялись над заявлением политика, ведь проблема конфликта куда более глубокая и решиться на сутки не может.

Ранее сообщалось, что Трамп отказался готовиться к дебатам с Харрис.