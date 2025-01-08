Власти Армении задумались над выводом российских пограничников со своей границы с Турцией

Правительство Армении рассмотрит вопрос вывода российских пограничников со своей границы с Турцией. Об этом сообщил Арарат Мирзоян, глава армянского Министерства иностранных дел. Его слова привел ТАСС.

По его утверждению, российские пограничники базируются в аэропорту Звартноц, а также на армяно-иранской границе. Москва предлагала, что ее погранслужба будет делать это до тех пор, пока военные Армении не смогут делать это самостоятельно. С какого-то момента местные службы начали самостоятельно решать эти задачи. Со временем они смогут сменить российские погранчасти и на границе с Турцией.

«Если между Арменией и Турцией будет работающая и открытая граница, если будет доверие, мы сможем обсудить и рассмотреть и этот вопрос», — указал он.

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