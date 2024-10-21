Правительство Финляндии выделит средства на исследование «влияния России»

Правительство Финляндии выделило 320 тыс. евро для проведения исследования, посвященного «влиянию России на Финляндию». Об этом сообщили на официальном сайте правительства.

С 21 октября 2024 года начинается прием заявок на исследование с тем же названием — «Широкомасштабное влияние России на Финляндию в 21 веке».

Согласно информации, предоставленной правительственной канцелярией, на эти цели предусмотрено 320 тыс. евро.

Участвовать в конкурсе могут университеты, научные учреждения, а также частные компании и организации. Окончательный срок подачи заявок установлен на 25 ноября, уточняется в объявлении.

На сайте правительства не раскрываются детали о том, какие аспекты будут изучены и каким образом будет организовано исследование.

Ранее сообщалось, что Финляндия предложила НАТО основать штаб Северного командования сухопутных войск у границ РФ.

Штаб будет укомплектован из стран-участниц и финских сил обороны. Этапный процесс планирования и реализации будет объявлен с более конкретными сроками в 2025 году