Правительство Грузии приняло решение об отзыве своей делегации из ПАСЕ

Грузинское правительство приняло решение отозвать свою делегацию из Парламентской ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщил ТАСС.

По решению ПАСЕ, грузинская делегация ограничена в правах в данной организации. Ее полномочия могут пересмотреть в апреле, если Тбилиси назначит новые парламентские выборы. В итоге грузинские власти провели свой демарш в отношении этого ведомства и отозвали своих делегатов.

«Ожидаем, что Парламентская ассамблея Совета Европы вернется к своим первостепенным ценностям, которые основаны на уважении демократии и суверенитета», — заявил по этому поводу Шалва Папуашвили, председатель парламента Грузии.

Грузинские депутаты также обратились с соответствующим заявлением к главе ПАСЕ Теодоросу Русопулосу.

Ранее сообщалось, что грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе предложил французскому президенту Макрону стоит следить за ситуацией на Украине вместо того, чтобы распускать слухи о России и Грузии. Он также назвал явной ложью слова главы Франции.