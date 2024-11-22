Правительство Японии не стало комментировать применение Россией «Орешника»
В Японии не стали комментировать применение Россией «Орешника»
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Правительство Японии воздержалось от комментариев по поводу использования Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом безъядерном варианте, сообщила газета «Коммерсантъ».
Генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси осудил действия Москвы в контексте конфликта на Украине, добавив, что введенные США санкции против Газпромбанка не окажут влияния на японские компании, участвующие в проекте «Сахалин-2».
При этом Хаяси заверил, что Токио будет внимательно следить за развитием событий в конфликтной зоне.
В ответ на запрос о комментарии касательно американских санкций против Газпромбанка, глава японского правительства отметил, что банковские операции этой финансовой организации в рамках проекта «Сахалин-2» подпадают под действие так называемой генеральной лицензии.
Японский чиновник подчеркнул, что данный проект имеет ключевое значение для энергетической безопасности всей страны.
Ранее сообщалось, что обращение президента РФ Владимира Путина в четверг, 21 ноября, к россиянам, ВС РФ и мировой общественности по факту баллистической атаки Украины вызвало эффект разорвавшейся бомбы не только в прямом, но и в переносном смысле.