Правительство Японии не стало комментировать применение Россией «Орешника»

Правительство Японии воздержалось от комментариев по поводу использования Россией баллистической ракеты средней дальности «Орешник» в гиперзвуковом безъядерном варианте, сообщила газета «Коммерсантъ».

Генеральный секретарь кабинета министров Есимаса Хаяси осудил действия Москвы в контексте конфликта на Украине, добавив, что введенные США санкции против Газпромбанка не окажут влияния на японские компании, участвующие в проекте «Сахалин-2».

При этом Хаяси заверил, что Токио будет внимательно следить за развитием событий в конфликтной зоне.

В ответ на запрос о комментарии касательно американских санкций против Газпромбанка, глава японского правительства отметил, что банковские операции этой финансовой организации в рамках проекта «Сахалин-2» подпадают под действие так называемой генеральной лицензии.

Японский чиновник подчеркнул, что данный проект имеет ключевое значение для энергетической безопасности всей страны.

Ранее сообщалось, что обращение президента РФ Владимира Путина в четверг, 21 ноября, к россиянам, ВС РФ и мировой общественности по факту баллистической атаки Украины вызвало эффект разорвавшейся бомбы не только в прямом, но и в переносном смысле.