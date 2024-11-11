Правительство Японии сложило свои полномочия перед выборами премьер-министра

Правительство Японии, возглавляемое Сигэру Исибой, сложило свои полномочия перед предстоящими выборами премьер-министра. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Несмотря на утрату мест в парламенте у Исибы есть возможность быть переизбранным и сформировать правительство меньшинства. В первой половине дня новое правительство будет утверждено императором Нарухито.

В случае повторного назначения Исибы ожидается, что состав кабинета министров останется практически неизменным. Позиции могут потерять лишь те члены правительства, которые не сумели переизбраться в парламент.

Новым министром юстиции может стать Кэесукэ Судзуки, а Таку Это возглавит Министерство сельского хозяйства. Должность министра государственных земель, инфраструктуры, транспорта и туризма, как правило занимаемая представителем «Комэйто», может занять Хиромаса Накано.

Сигэру Исиба был избран лидером Либерально-демократической партии (ЛДП) 27 сентября и стал премьер-министром 1 октября. Он распустил нижнюю палату парламента и назначил досрочные выборы, по итогам которых правящая коалиция, состоящая из ЛДП и «Комэйто», потеряла свое большинство в Палате представителей.

Ранее сообщалось, что японский премьер-министр Сигэру Исиба позвонил Дональду Трампу и договорился с ним о встрече в ближайшее время.