Правительство Канады лишилось антироссийского вице-премьера

Вице-премьер и министр финансов Канады Христя Фриланд в соцсетях сообщила, что подала в отставку.

Известие появилось в личном блоге в соцсети Х. Фриланд отметила, что покидает правительство премьер-министра Джастина Трюдо. По словам женщины, политик сам не хотел ее видеть на кресле министра финансов. Канадскую чиновницу предлагали трудоустроить на другое место в кабмине, но она решила уволиться окончательно.

«Поразмыслив, я решила <...> уйти из кабинета министров», — написала Фриланд.

В ТАСС напомнили, что Христя Фриланд имеет западноукраинские корни и известна как один из самых антироссийски настроенных политиков.

Отметим, то, что Трюдо проведет кадровые перестановки в своем кабинете министров, стало известно недавно из вещания CTV. Канал отметил, что уйти может министр жилищного строительства Шон Фрейзер. Место Христи Фриланд может занять глава Банка Канады Марк Карни.

Ранее сообщалось, что Трюдо обещал ответить США за введение пошлины в 25% на канадские товары.