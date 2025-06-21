Правительство Пакистана выдвинуло Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира

В официальном аккаунте правительства Пакистана в социальной сети X было объявлено о выдвижении кандидатуры президента США Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира в 2026 году. Это предложение было сделано в контексте его посреднической роли в разрешении конфликта с Индией. Об этом сообщается на официальном сайте правительства Пакистана.

В частности, президент Трамп, как считают в пакистанском кабмине, проявил стратегическую прозорливость и государственную мудрость, умело выстраивая дипломатические отношения как с Исламабадом, так и с Нью-Дели. Это способствовало быстрому снижению напряжённости между двумя странами.

«Правительство Пакистана приняло решение официально рекомендовать президента Дональда Трампа на соискание Нобелевской премии мира 2026 года в знак признания его решительного дипломатического вмешательства и основополагающего лидерства во время недавнего индо-пакистанского кризиса», — говорится в сообщении.

Правительство Пакистана также выразило признательность за готовность президента США Дональда трампа содействовать урегулированию ситуации вокруг Кашмира.

Ранее сообщалось, что Трамп предупредил призывающих Киев продолжать конфликт «следить за языком».