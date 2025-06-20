Трамп дал жесткий ответ всем, кто призывает Киев продолжать конфликт

Американский лидер Дональд Трамп предостерегает политических деятелей от призывов к эскалации конфликта на Украине. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press, ссылаясь на заявление Трампа.

В ответ на запрос представителей средств массовой информации прокомментировать высказывания политических деятелей, которые ранее призвали власти Украины к обострению ситуации, президент Соединённых Штатов Америки подчеркнул важность осмотрительности в такого рода публичных высказываниях.

«Люди должны быть очень осторожными с тем, что они говорят. Они должны внимательно следить за своим языком, потому что их язык может довести их до крупных неприятностей», — заявил Трамп.

В своём общении с представителями СМИ Трамп подчеркнул, что слова политиков США могут привести к обострению ситуации и усложнить дипломатические усилия по урегулированию конфликта. По его убеждению, главной целью должно быть достижение мира, а не провоцирование новых военных действий.

Ранее губернатор Херсонской области Сальдо назвал условие долгосрочного мира с Украиной.