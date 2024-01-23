Правительство РФ поддержало продление обязательной продажи валюты экспортерами

Правительство России поддерживает меры по обязательной продаже валютной выручки крупным российским экспортерам. Об этом во вторник, 23 января, сообщила пресс-служба кабмина.

Как уточнил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, такие меры оказались эффективными. Они, подчеркнул он, позволили стабилизировать ситуацию на внутреннем валютном рынке.

Президент России Владимир Путин ввел обязательную продажу валютной выручки экспортерами в октябре 2023 года. Данная мера изначально была рассчитана на полгода и устанавливала срок до 30 апреля 2024 года.

Белоусов отметил, что в период, когда российский лидер подписал соответствующий указ, курс рубля укрепился — на 4,5% к предыдущему месяцу, то есть сентябрю. На данный момент курс рубля укрепился до уровня 90 рублей за один доллар. Осенью показатели были выше — 101 рубль за один доллар.

Согласно подписанному президентом указу, экспортеры обязаны зачислять на российские счета от 80% валютной выручки. Продавать они обязаны 90% от этого объема. В документе был обозначен перечень из 43 групп компаний, которые функционируют в области топливной энергетики, цветной и черной металлургии, аграрного сектора, химической и лесной промышленности.

Ранее мы сообщали, что кандидат в президенты США, бывший глава государства Дональд Трамп выступил против введения «цифрового доллара», поскольку считает, что такие меры позволят властям контролировать счета граждан.