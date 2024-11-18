Правительство утвердило перечень услуг по биометрии в МФЦ

Правительство РФ утвердило перечень новых услуг в многофункциональных центрах (МФЦ), которые позволят гражданам получать биометрические услуги без необходимости предоставления паспорта. Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Пока что новый сервис будет доступен в Липецкой, Челябинской и Ленинградской областях. Планируется, что услуга появится в местных МФЦ до конца 2024 года.

Согласно утвержденному перечню, граждане смогут получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать транспортное средство (ТС), оформить государственную пенсию, получить разрешение на строительство в качестве застройщика, подать заявление на расторжение брака, получить пособие по рождению ребенка, а также другие социальные меры поддержки.

Отмечается, что для получения биометрических услуг необходимо, чтобы заявитель ранее зарегистрировал свою биометрию в Единой биометрической системе (ЕБС). Идентификация будет проходить простым и удобным способом — достаточно взглянуть в камеру.

Дополнительно уточняется, что данная система позволит гражданам проводить бесконтактные оплаты в магазинах и на общественном транспорте в таких городах, как Казань, Санкт-Петербург и Екатеринбург. Также планируется возможность оформления электронных подписей, eSim и получения других услуг.

Управление собственными данными будет доступно через портал госуслуг, что дает пользователям возможность отзывать согласие на обработку данных или удалять биометрические образцы при необходимости.

Ранее сообщалось, что подмосковные предприниматели смогут получить доступ к системе учета алкоголя в режиме онлайн.