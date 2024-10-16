Правительство вдвое урезало квоту на временное проживание мигрантов в России

Квота на временное проживание мигрантов в России на 2025 год сокращена почти вдвое. Такое решение утвердил кабмин, сообщило ТАСС.

Таким образом, новая квота на временное проживание иностранцев на 2025 год составит 5,5 тыс. разрешений. На 2024 год квота составляет более 10,5 тыс. разрешений.

Квота на мигрантов представляет собой установленный государством лимит на количество иностранцев, которым разрешено временное или постоянное проживание в стране в определенный период, обычно на год. Квоты могут применяться к различным категориям мигрантов, включая трудовых мигрантов, беженцев и студентов.

Квоты устанавливаются на основе анализа миграционной ситуации, экономических потребностей и других факторов, и могут варьироваться от года к году.

Отмечается, что решения будут распределены по регионам в соответствии с их заявками. В частности, Москва получит 1 тыс. разрешений, а Московская область — 350. Санкт-Петербург сократит свою квоту с 300 до 200 разрешений. Республики Татарстан и Башкортостан также увидят ощутят снижение — вместо 500 разрешений в 2024 году им будет выделено по 100.

Динамика квоты показывает устойчивую тенденцию к снижению, отмечают эксперты. За последние пять лет количество выданных разрешений значительно уменьшилось.

В 2023 году было выдано 13,5 тыс. разрешений, в 2022 году — около 19 тыс., а в 2021 году — более 39 тыс. При этом регионы используют лишь небольшую часть установленной квоты — за семь месяцев 2024 года было израсходовано всего 20,4% от выделенного объема.

Квота определяется на основе предложений субъектов РФ, подготовленных с учетом анализа миграционной ситуации и экономического положения. В дополнение к основной квоте на 2025 год предусмотрен резерв в размере 1 650 разрешений, который также будет распределен по регионам.

Ранее Министерство труда и социальной защиты РФ предложило реформировать подход к привлечению мигрантов в страну.