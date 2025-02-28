Правящая партия Турции призвала курдов в Ираке и Сирии сложить оружие

Правящая партия Турции вновь заявила о необходимости разоружения Рабочей партии Курдистана (РПК) и всех связанных c ней группировок, действующих на территории Ирака и Сирии. С таким призывом выступил представитель турецкой партии Омер Челик, передает ТАСС.

По его словам, никаких «переговоров и торгов с террористами» Анкара вести не будет. Челик отметил, что речь идет в том числе о РПК, партиях «Силы народной самообороны» (СНС), «Демократический союз» (ПДС) и «Силы демократической Сирии» (СДС).

«Все элементы этой террористической организации должны сложить оружие», — подчеркнул Челик.

Он также напомнил, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с начала 2000-х годов активно занимается урегулированием курдского вопроса, рассматривая его как тему демократии, а не этнической борьбы.

Представитель правящей партии отметил, что действия турецкого лидера направлены на снятие ограничений с курдских граждан и интеграцию курдского населения в общественную жизнь Турции.

Ранее лидер РПК Абдуллах Оджалан, который отбывает пожизненное наказание в тюрьме, также призвал курдские формирования сложить оружие и прекратить воевать с Турцией. Он также посоветовал партии самораспуститься.

Призыв Оджалана поддержал командующий СДС Мазлум Абди, но отметил, что к его партии он не имеет никакого отношения.

Ранее турецкое издание Türkiye сообщило, что Анкара рассматривает возможность создания военных баз в Сирии.