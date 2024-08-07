Правоохранители провели обыски в штаб-квартире МИД Израиля

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в штаб-квартире МИД Израиля в рамках дела о выдаче дипломатических паспортов, сообщила Газета.Ru .

В штаб-квартиру министерства иностранных дел Израиля в Иерусалиме пришли с обысками сотрудники антикоррупционной полиции. Они изъяли документы, которые станут материалами расследования о незаконной выдаче дипломатических паспортов.

Согласно материалам правоохранительных органов, выдача паспортов производилась лицам, у которых нет права на их получение. В частности, такой документ получил сын премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху Яир.

Ранее сообщалось, что Иран и «Хезболлах» перенесли ответный удар по Израилю на четверг-пятницу текущей недели. Ранее атаку планировалось провести в понедельник–вторник.