Удары Ирана и «Хезболлы» по Израилю откладываются

Согласно разведданным США, ответные удары «Хезболлы» и Ирана по Израилю отложены до вечера четверга-пятницы, сообщает Telegram-канал «Ньюсач/Двач».

Информацию о переносе атак сообщил телеканал «Аль-Арабийя» со ссылкой на лиц, ознакомившихся с данными американской разведки.

Власти США убеждены, что ответная атака будет, однако ее суть остается неясной. Изначально в качестве дней ударов называли начало недели, однако, согласно последним данным, ответные меры будут предприняты в четверг или пятницу.

Ранее лидер «Хезболлы» пообещал Израилю мощный ответный удар и предупредил жителей города Хайфа о готовящейся атаке.