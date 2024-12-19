Правоохранители выясняют, как организатор убийства Кириллова попал в РФ

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, как исполнитель теракта в отношении начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игоря Кириллова оказался в России. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, утром 17 декабря на Рязанском проспекте произошел взрыв, в результате которого погибли Кириллов и его помощник. Мужчины выходили из подъезда жилого дома, когда сработало самодельное взрывное устройство (СВУ).

По предварительным данным, бомба была установлена на самокате, припаркованном у подъезда. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по нескольким статьям, включая «Убийство», «Теракт» и «Незаконный оборот оружия и боеприпасов».

18 декабря силовики задержали подозреваемого в убийстве Кириллова. Им оказался гражданин Узбекистана, который прибыл в Москву с целью осуществления теракта по заданию украинских спецслужб. Подозреваемый заявил, что за свое преступление он рассчитывал получить $100 тыс. и возможность выезда в одну из стран Евросоюза.

Министерство иностранных дел (МИД) России отреагировало на теракт в отношении Кириллова. В ведомстве подчеркнули, что позиция ООН по этому делу является «свидетельством продажности».

Ранее сообщалось, что спецпосланник новоизбранного президента США Дональда Трампа Кит Келлог раскритиковал Киев за убийство Игоря Кириллова.