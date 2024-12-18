Спецпосланник Трампа раскритиковал Киев за убийство Кириллова

Кириллов погиб во вторник, 17 декабря, на Рязанском проспекте Москвы в результате взрыва самодельного взрывного устройства (СВУ). Генерал выходил из подъезда многоквартирного дома вместе со своим помощником в момент, когда бомба сдетонировала. От полученных травм мужчины скончались на месте.

18 декабря стало известно, что подозреваемый в убийстве Кириллова задержан. Он оказался гражданином Узбекистана и признал свою вину в содеянном.

В интервью телеканала Fox News Келлог назвал инцидент со смертью военачальника неразумным шагом со стороны Киева. Также будущий советник президента США заявил, что есть вещи, которые не делаются во время войны.

Советник Трампа выразил надежду, что российская и украинская стороны продолжат мирные переговоры для разрешения конфликта.

Ранее депутат нижней палаты парламента Государственной думы РФ Сергей Миронов призвал жестко ответить на убийство Игоря Кириллова.