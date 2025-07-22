Правовая победа России: суд Гааги снял арест с нидерландских активов Газпрома

Окружной суд Гааги отменил арест активов Газпрома в Нидерландах, включая доли в компаниях Wintershall Noordzee и Gazprom International Projects B.V. Об этом сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что такое решение основано на принципе государственного иммунитета, который защищает собственность российского энергетического гиганта от исков украинских компаний.

Ранее арест был наложен по требованиям украинских агрохолдингов «Жнива» и «Славутич-инвест», пытавшихся взыскать с российской компании ущерб через нидерландские суды.

В частности, «Жнива» требовала компенсацию в виде активов Газпрома за потерю зерна из-за военных действий, ссылаясь на решение Запорожского районного суда от августа 2024 года. Однако суд Гааги отказался рассматривать этот иск еще в середине июня, сославшись на отсутствие юрисдикции.

Ранее Bloomberg сообщил, что Словакия планирует увеличить закупки российского газа в 2025 году.