Предложивший сбросить атомную бомбу на сектор Газа израильский министр Элияху отстранен от должности

Министр по делам Иерусалима и культурного наследия Израиля Амихай Элияху освобожден от занимаемой им должности после ряда провокационных высказываний, сообщило Армейское радио страны.

Ранее Элияху назвал ядерную бомбардировку сектор Газа одним из возможных вариантов развития палестино-израильского конфликта, подчеркнув, что это может быть эффективной мерой в борьбе с ХАМАС.

«Элияху отстранен от должности премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху до дальнейшего уведомления», — приводится в радиосообщении.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Израиль не намерен останавливать наземную операцию в секторе Газа. Россия на постоянной основе помогает пострадавшим от обстрелов ЦАХАЛ палестинцам поставками гуманитарной помощи. А могут ли в секторе Газа появиться военные. Разбираемся в материале «Подмосковье сегодня».