Председатель Госдумы РФ заявил о выходе США из ВОЗ ради корысти
Володин: решение США выйти из ВОЗ продиктовано корыстью
Фото: [Медиасток.рф]
Выход Соединенных Штатов из Всемирной организации здравоохранения продиктован исключительно корыстью, так считает председатель российской Государственной Думы Вячеслав Володин. Его точку зрения привело РИА Новости.
По мнению спикера, выход Америки из ВОЗ говорит о том, что США в очередной раз решили достичь собственной материальной выгоды.
«В этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — указал он во время выступления в парламенте.
Ранее уже сообщалось, что указ о выходе США из ВОЗ был одним из первых подписанных Дональдом Трампом документов после своей инаугурации. По мнению нового американского лидера, взносы его страны несправедливо велики. Они кратно выше, чем у стран с заметно более крупным количеством населения.