Председатель Госдумы РФ заявил о выходе США из ВОЗ ради корысти

По мнению спикера, выход Америки из ВОЗ говорит о том, что США в очередной раз решили достичь собственной материальной выгоды.

«В этом опять есть их корысть, не думайте, что они переживают за здоровье граждан мира нашей планеты, опять ищут себе выгоду», — указал он во время выступления в парламенте.

Ранее уже сообщалось, что указ о выходе США из ВОЗ был одним из первых подписанных Дональдом Трампом документов после своей инаугурации. По мнению нового американского лидера, взносы его страны несправедливо велики. Они кратно выше, чем у стран с заметно более крупным количеством населения.