По словам председателя нижней палаты парламента Вячеслава Володина, судьба французского президента Эммануэля Макрона, чья партия проиграла по итогам выборов в Национальное собрание, ожидает и руководителей прочих государств Европы и главу Белого дома. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что причина этого кроется в том, что вместо решения внутренних проблем они занимаются откровенным вмешательством в суверенные дела других государств.

По мнению спикера Госдумы, граждане же этих стран, напротив, требуют заняться решением внутренних проблем и развитием национальных экономик.

Ранее сообщалось, что венгерский бунт в Евросоюзе назревал давно, однако такого внутреннего кризиса непослушания Брюсселю в Евросоюзе еще не было.