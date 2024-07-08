По словам сенатора верхней палаты парламента Алексея Пушкова, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан открыто посылает куда подальше главу дипломатической службы Евросоюза Жозепа Борреля по всем вопросам. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Он уточнил, что широта этих вопросов — от поездки в Москву до участия в саммите Организации исламских государств.

По мнению сенатора, венгерский бунт в Евросоюзе назревал давно, однако такого внутреннего кризиса непослушания Брюсселю в Евросоюзе еще не было.

Ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что судьба французского президента Эммануэля Макрона, чья партия проиграла по итогам выборов в Национальное собрание, ожидает и руководителей прочих государств Европы и главу Белого дома.