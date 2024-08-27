Такер Карлсон назвал задержание Дурова отличительной чертой диктатуры

Задержание в аэропорту Парижа основателя мессенджера Telegram, российского бизнесмена Павла Дурова, резко раскритиковал американский журналист Такер Карлсон. Как сообщает РИА Новости, в беседе с экс-кандидатом в президенты США Робертом Кеннеди-младшим репортер взял паузу и высказался на данную тему.

Карлсон подчеркнул, на арест Дурова Францию и ее президента Эммануэля Макрона, фактически, толкнула администрация уходящего главы Белого дома Джо Байдена.

«Мне кажется, что это отличительная черта диктатуры», — подчеркнул Карлсон.

24 августа в аэропорту Парижа «Ле-Бурже», когда туда прилетел Павел Дуров на собственном бизнес-джете, он был задержан сотрудниками французской жандармерии. Задержали Павла Дурова, когда его частный самолет приземлился в парижском аэропорту. Как передавал местный телеканал TF1, взятие под стражу предпринимателя связано с проводимым во Франции по поводу мессенджера Telegram предварительным расследованием. Россиянину предъявлено обвинение в 12 преступлениях.

Инцидент с задержанным во Франции Павлом Дуровым стал резонансным для всего мира. В частности, интернет-пользователи страницы в социальной сети Х президента Франции Эмманюэля Макрона требуют освободить Дурова. Последний пост французского лидера собрал более 20 тысяч комментариев на разных языках, подписанных хэштегом #FREEDUROV.

Ранее сообщалось, что вместе с задержанным в аэропорту Парижа Ле-Бурже российским бизнесменом и сооснователем Telegram Павлом Дуровым была взята под стражу летевшая вместе с ним девушка-блогер Юлия Вавилова, являющаяся криптокоучем.