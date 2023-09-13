Председатель областного Совета ветеранов Виктор Пикуль поздравил Андрея Воробьева с победой на выборах

Пикуль, слова которого привел «360», назвал Воробьева современным руководителем. Он выразил надежду, что под руководством переизбранного губернатора Подмосковье и дальше будет развиваться и расти во всех сферах.

«С его именем (Андрея Воробьева. — прим. ред.) и работой его команды связаны высокие результаты в социально-экономическом развитии нашего Подмосковья», — подчеркнул Пикуль.

Выборы губернатора в Московской области проходили с 8 по 10 сентября. Уверенную победу на них одержал выдвинутый партией «Единая Россия» Андрей Воробьев. Второе место занял Александр Наумов от КПРФ, третье — Кирилл Жигарев от ЛДПР, четвертое — Анатолий Никитин от партии «Справедливая Россия — За правду».

Андрей Воробьев накануне провел встречу со всеми кандидатами на пост губернатора. Он поблагодарил их за активное участие в жизни Московской области.