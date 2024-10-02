Президент Грузии отказалась подписать пакет законопроектов о запрете ЛГБТ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили отказалась подписать пакет законопроектов под названием «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», который вводит запрет на пропаганду ЛГБТ*, как сообщил портал Imedinews.

Как уточняет 1TV, отсутствие комментариев Зурабишвили означает, что она не разместила свою подпись и не воспользовалась правом вето. Это позволяет избежать дальнейших парламентских дебатов, и документ будет подписан председателем парламента Шалвой Папуашвили, который имеет на это пять дней.

Пакет законодательно утвержден в окончательном чтении в сентябре, при этом его поддержали 84 депутата, а против не голосовал никто. Оппозиционные депутаты бойкотируют голосование после принятия закона об «иноагентах». Рати Йонатамишвили, глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции, отметила, что работа над этим проектом четко обозначила различия в выборе между защитой интересов общества и выполнением внешних заказов, касающихся прав человека и пропаганды.

Ранее сообщалось, что Байден в последний момент отменил приглашение премьер-министра Грузии.

*движение ЛГБТ признано запрещенным в РФ.