Председатель ЦИК Таиланда назвал выборы в Подмосковье полностью прозрачными

Делегация из Таиланда во главе с председателем ЦИК королевства Иттипоном Бунпраконгом посетила Центр мониторинга и общественного наблюдения за выборами в Подмосковье. Об этом сообщает РИАМО .

«Нам удалось убедиться в том, что российские выборы и в Москве, и в Московской области, полностью прозрачные. Осуществляется максимально возможный общественный и партийный контроль за этими выборами. <…> Отдельного внимания заслуживает электронное голосование», — отметил Бунпраконг.

Система дистанционного электронного голосования, считает Бунпраконг, повысила интерес к выборам, особенно среди молодежи. Он также добавил, что зарубежная делегация в скором времени намерена подписать с Центральной избирательной комиссией меморандум о взаимопонимании. Это, по его словам, позволит тайской стороне посетить выборы президента России в 2024 году, а российской делегации — выборы тайского сената летом следующего года.

Ранее заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев заявил, что Москва и Подмосковье являются одними из лидеров в стране по удобству голосования.