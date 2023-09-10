Зампред ЦИК Булаев назвал Подмосковье одним из лидеров в России по удобству голосования
Фото: [©Кристина Кормилицына/РИА Новости]
Московская область и Москва являются одними из лидеров в стране по удобству и прозрачности выборов, заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев на пресс-конференции 10 сентября. Фрагмент его выступления опубликовал «360».
«То количество средств (видеонаблюдения. — прим. ред.), применяемых в ходе избирательной кампании в Московской области, оно <…> уникально. <…> Москва и Московская область — они, вот в этой части, лидеры», — подчеркнул Булаев.
Сегодня в Подмосковье проходит заключительный день голосования. Как сообщили ранее в Мособлизбиркоме, к 10:00 воскресенья очная явка составила 44,19 процента — избирательные участки посетили почти 2,5 миллиона проголосовавших.