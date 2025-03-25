Председателем бундестага избрали экс-главу Минсельхоза ФРГ

В ФРГ был избран председатель бундестага. Им стала Юлия Клекнер, которая когда-то возглавляла в Германии Министерство сельского хозяйства. Об этом сообщил ТАСС.

Большинство парламентариев проголосовало за кандидатуру Клекнер. Свои голоса за нее отдали 382 депутата, против выступили 204, еще 31 депутат воздержался.

«Я с большой радостью принимаю вотум», — указала на это Клекнер.

Сама политик принадлежит к партии Христианско-демократический союз, ранее она на протяжении трех дет, с 2018 по 2021 год, возглавляла Министерство сельского хозяйства. До нее на посту председателя бундестага, второго по важности государственного поста в стране, находился социал-демократ.

Ранее сообщалось, что в ФРГ в отставку подали канцлер Олаф Шольц и все его правительство. Это решение последовало после завершения первого этапа коалиционных переговоров между Христианско-демократическим союзом (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партией Германии (СДПГ).