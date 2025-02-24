Председателя ЕК фон дер Ляйен и главу Евросовета Кошту встретили в Киеве

Согласно видеоматериалам, обнародованным телеканалом, высокопоставленных европейских представителей встречали руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Ранее Урсулу фон дер Ляйен обвинили в авторитарном управлении Евросоюзом. Издание Politico сослалось на точку зрения посла одного из государств, которое не входит в ЕС. По его словам, она диктует всем, что они должны делать и какие решения принимать.