Представитель Белого дома Райт: Украина не войдет в НАТО еще несколько лет
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Спецпомощник президента Соединенных Штатов Томас Райт выразил сомнения касаемо будущего вступления украинского государства в состав Североатлантического альянса. Его слова передает информационное агентство ТАСС.
Райт выразил мнение, что Киеву не удастся попасть в состав НАТО, как минимум, в течение ближайших нескольких лет. Он отметил, что вопрос попадания Украины в НАТО является двоичным в целом.
Спецпомощник указал на то, что в случае с альянсом, страна либо является его членом, либо нет. Другие государства-члены НАТО попытались расширить рамки альянса для выдачи каких-то гарантий Украине, но она все еще не может войти в состав, подчеркнул он.
«…мы сможем делать шаги, которые бы укрепляли ее оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет», — указал Райт.
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