Представитель Белого дома Райт: Украина не войдет в НАТО еще несколько лет

Райт выразил мнение, что Киеву не удастся попасть в состав НАТО, как минимум, в течение ближайших нескольких лет. Он отметил, что вопрос попадания Украины в НАТО является двоичным в целом.

Спецпомощник указал на то, что в случае с альянсом, страна либо является его членом, либо нет. Другие государства-члены НАТО попытались расширить рамки альянса для выдачи каких-то гарантий Украине, но она все еще не может войти в состав, подчеркнул он.

«…мы сможем делать шаги, которые бы укрепляли ее оборону и безопасность здесь и сейчас, а также в следующие несколько лет», — указал Райт.

Ранее аналитик Джонсон заявил, что ВС РФ ускорили свое продвижение на фронте.