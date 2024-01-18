Представитель США Прицкер: конфискация российских активов не будет панацеей для Украины

То, что на Западе было заблокировано 300 миллиардов долларов российских средств, вовсе не является универсальным средством для Киева. Изъятие заблокированных денег связано с огромными трудностями. Об этом заявила Пенни Прицкер, спецпредставитель США по восстановлению экономики Украины. Ее слова привело агентство Reuters.

В то время, как ряд государств активно обсуждает возможность изъятия замороженных российских активов, их правительства выражают серьезную озабоченность таким шагом. Многие из них подумывают о другом варианте поддержки правительства Зеленского.

«Первое, что вы знаете, это то, что необходимо привлечь массу юристов. Ошибочно думать, что это даст эффект панацеи», - указала Прицкер.

Она добавила, что в этом направлении предпринимаются серьезные усилия, но окончательное решение еще очень далеко.

Ранее в США признали полное истощение запасов у украинской армии по ряду ключевых позиций. У ВСУ не хватает необходимых вооружений, так считает представитель Белого дома Джон Кирби.