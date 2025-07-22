Представители Ирана, России и Китая обсудят ядерную программу Тегерана

Во вторник в Тегеране состоится трехсторонняя встреча представителей Ирана, России и Китая, посвященная вопросам иранской ядерной программы, сообщает РИА Новости .

Переговоры проходят на фоне сообщений о возможном возобновлении диалога между Тегераном и Вашингтоном, а также предстоящей встречи Ирана со странами «евротройки» в Стамбуле.

Иранское внешнеполитическое ведомство объявило о предстоящей встрече, однако не раскрыло информацию о том, кто именно будет представлять стороны на переговорах. Известно, что встреча не будет проводиться на министерском уровне.

Ранее сообщалось, что на Украине отреагировали на новый пост Умерова словами: «ври, кради, мути».