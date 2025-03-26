Страны Южной Европы отказались поддержать инициативу главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен о финансировании укрепления европейских армий за счет кредитных средств. Об этом стало известно газете Politico.

Ранее Фон дер Ляйен предложила выделить €150 млрд из бюджета Европейского cоюза (ЕС) в виде кредитов. По ее мнению, такие меры должны были уменьшить зависимость Европы от США в области обороны.

Однако государства Южной Европы, которые имеют значительные долговые обязательства, выразили предпочтение «оборонным облигациям» — грантам из бюджета ЕС, вместо увеличения долговой нагрузки.

18 марта ЕК представила план милитаризации ЕС до 2030 года, в рамках которого предусмотрена поддержка Украины путем увеличения военной помощи и более тесной интеграции военных промышленных комплексов Брюсселя и Киева.

Тогда же глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала всему миру новый международный порядок. Она подчеркнула, что новый миропорядок предполагает, что страны ЕС смогут самостоятельно обеспечить себе защиту.