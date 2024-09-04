Представители МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС

Группа представителей МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на территорию Запорожской атомной электростанции, сообщило РИА Новости.

Во вторник, 3 сентября, Гросси провел встречи с министром энергетики Украины Германом Галущенко, главой государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олегом Кориковым и руководителем «Энергоатома» Олегом Котиным.

В течение этой недели также ожидается встреча директора МАГАТЭ с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым в Калининграде.

Запорожская АЭС, находящаяся на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодаром, является крупнейшей в Европе по количеству блоков и установленной мощности.

Станция включает шесть энергоблоков, каждый мощностью 1 гигаватт. В октябре 2022 года АЭС перешла в собственность России.

В настоящее время все ее энергоблоки находятся в состоянии «холодного останова» и не производят электроэнергию.

ЗАЭС ожидает действий от МАГАТЭ для предотвращения обстрелов ВСУ по станции, близлежащим территориям и объектам ключевой инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что гендиректор МАГАТЭ пересек линию соприкосновения в Запорожской области.