Представление Зеленским «плана стойкости» в Раде прошло в закрытом формате

Зеленский представил «план стойкости» в закрытом режиме для Верховной Рады. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем телеграм-канале по итогам презентации. Ожидается, что полный текст нового плана будет представлен не раньше декабря.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил перед депутатами Верховной Рады с новым «планом стойкости». Событие прошло в закрытом формате без трансляции и доступа в интернет. В здании парламента была отключена даже мобильная связь.

Как сообщают украинские СМИ, новый «план стойкости» нацелен на определение ключевых задач для внутреннего развития страны, в отличие от предыдущего «плана победы», который был ориентирован на зарубежных партнеров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Россию нужно силой заставить остановить конфликт.